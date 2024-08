Manfredonia ha un nuovo comandante della Polizia Locale. Utilizzo condiviso con Mattinata

La Giunta Comunale di Manfredonia, preso atto del termine della convenzione stipulata con il comune di Mattinata per l’utilizzo condiviso del proprio comandante presso il comune di Manfredonia,

Preso atto:

 della richiesta formulata al comune di Mattinata dal Sindaco del comune di Manfredonia (prot

n. 35742 del 31/7/2024) per l’utilizzo condiviso del comandante della polizia locale per 9 ore

settimanali per 2 mesi;

 della disponibilità del Comune di Mattinata il quale, con nota del 12/8/2024 n. 11606, ha

manifestato la propria disponibilità e quella personale del proprio comandante dott. Mumolo

Michele, al convenzionamento per con tempistiche e modalità richieste dal comune di

Manfredonia;

A seguito di accordi informali tra le due amministrazioni comunali, con il consenso del comandante

della polizia locale, si è convenuto un utilizzo condiviso per 12 ore settimanali per 4 mesi;

DELIBERA

Per tutto quanto esplicitato in narrativa che qui s’intende integralmente trascritto,

 di provvedere alla copertura temporanea dell’incarico di comandante del locale Corpo della

polizia locale mediante l’utilizzo condiviso (art. 23 del CCNL F.L. 2019-2021) del dott.

Mumolo Michele, attualmente svolgente le medesime funzioni presso il Comune di Mattinata,

nelle more del reclutamento secondo modalità di legge di detta figura.