Manfredonia ha ospitato il TopDay Tourism

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia ha ospitato oggi, 20 marzo 2025, il TopDay Tourism, evento organizzato da ARPAL Puglia presso la Biblioteca Comunale e l’Auditorium C. Serricchio di Palazzo Celestini.

L’iniziativa, rivolta all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico, ha visto la partecipazione di 35 imprese, con 40 figure professionali ricercate e oltre 800 posizioni lavorative aperte per la prossima stagione estiva.

Il Sindaco Domenico La Marca ha sottolineato: “Ospitare un evento di questa portata significa puntare concretamente sulla crescita del nostro territorio. Il turismo è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della nostra città, e occasioni come il TopDay Tourism aiutano a trattenere talenti e favorire l’occupazione qualificata. Una città che non si apre è una giornata che non ha futuro.”

L’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile ha evidenziato: “Questa giornata è la dimostazione che il turismo non significa più soltanto figure tradizionali come camerieri o personale di cucina, ma richiede competenze diversificate e altamente qualificate. Marketing, comunicazione digitale, management turistico e animazione culturale sono solo alcuni degli ambiti in cui i nostri giovani possono trovare spazio e soddisfazione professionale. Continueremo a lavorare affinché Manfredonia diventi sempre più competitiva e attrattiva.”

L’Amministrazione comunale ringrazia ARPAL Puglia, la dott.ssa Valentina Elia, il Centro per l’Impiego di Manfredonia e la rete delle scuole cittadine e tutti i dipendenti comunali per il prezioso contributo alla riuscita dell’evento.