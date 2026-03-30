Sport Manfredonia
Manfredonia-Gravina, il terribile scontro tra Carullo e Russo. Manca un rigore?
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Manfredonia-Gravina, il terribile scontro tra Carullo e Russo. Manca un rigore?
Il Sig. Luca Budriesi della sezione di Bologna ha lasciato correre, ma sulla palla arriva nettamente prima l’esterno del Manfredonia che viene travolto da Russo del Gravina.
Manca l’ennesimo rigore al Manfredonia?
Carullo è finito in ospedale in ambulanza con un grave problema alla spalla destra.