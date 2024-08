Manfredonia, firma il giovane Forziati

✍️ Il Manfredonia Calcio ufficializza l’accordo per la stagione 2024/2025 con Kevin Forziati, poderoso difensore classe 2006.

🔹 Giunto in prova nelle fasi di pre-ritiro al “Miramare” e di ritiro a Fara S. Martino, le sue caratteristiche tecniche, le convincenti prestazioni e l’impegno profuso hanno spinto la società a tesserarlo ed inserirlo nella rosa della prima squadra a disposizione di Mister Franco Cinque. A dare il benvenuto in maglia biancoceleste al talentuoso calciatore, il patron Gianni Rotice.

🔹 Ruolo difensore centrale, alto 187 cm, dotato di buone capacità tecniche e personalità, piede destro e ben strutturato fisicamente, Forziati è cresciuto nella scuola calcio del Bari.

🔹 Successivamente ha maturato importanti esperienze calcistiche nella scuola calcio “Levante Azzurro” di Bari (campione regionale Under 13 e Under 14), nel Lecce Calcio (Under 15), nella Fidelis Andria (Under 17), nel Bari Calcio (Under 17), nel Monopoli (Primavera) e nel Cerignola (Primavera).