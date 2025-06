Manfredonia: ecco la situazione della differenziata per le case sparse. “Raccolta ogni 15 giorni”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia: ecco la situazione della differenziata per le case sparse

Manfredonia 13 giugno 2025

Differenziata per le case sparse: Rifiuti e Famiglie “sparse”.?

Preoccupazione riguardo alla raccolta porta a porta nelle zone di Manfredonia, come le case sparse e la montagna (San Salvatore – Pastini – Ruggiano e Tomaiuolo). La gestione dei rifiuti in queste aree presenta sfide significative, “se non addirittura impossibili”.. dovute a difficoltà territoriali e ambientali.

I residenti di queste aree rurali di campagna, sono increduli, per la geniale idea, che ha avuto, la “macchina istituzionale” adoperandosi con frequenza di raccolta, limitata a ogni 15 giorni.

La frequenza di raccolta ogni 15 giorni, aggiunge Manzella, comporta diverse problematiche, tra cui: conferire i rifiuti solo ogni due settimane può portare all’accumulo di spazzatura, creando disagi, soprattutto durante eventi, o visite di amici e parenti; problemi igienico-sanitari: la conservazione prolungata dei rifiuti, in particolare dell’organico, può causare cattivi odori e attirare insetti o animali indesiderati dato la dislocazione delle abitazioni, in queste aree specifiche.

“Limitazioni sociali” la difficoltà nella gestione dei rifiuti potrebbe influenzare anche la decisione di ospitare a casa, parenti, amici, limitando la vita sociale dei residenti “magari programmando eventi o pranzi, solo in virtù dei giorni della raccolta dei rifiuti”.

Tutto questo, è inverosimile..

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane