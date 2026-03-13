[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, due nuovi mezzi per i Servizi Sociali

Il servizio di trasporto sociale del Comune di Manfredonia si rinnova con l’arrivo di due nuovi mezzi attrezzati, entrati in servizio il 12 marzo e destinati alle attività dei Servizi Sociali.

I veicoli sono dotati di pedana per carrozzine, configurazioni flessibili per utenti e accompagnatori, climatizzazione e standard ambientali Euro 6, offrendo condizioni di viaggio più sicure, moderne e confortevoli. Possono trasportare fino a 16 utenti, oppure 8 utenti con assistente e fino a due carrozzine.

Un aggiornamento importante che sostituisce mezzi ormai datati e migliora concretamente un servizio essenziale per molte persone e per le loro famiglie.

«Dopo circa venticinque anni compiamo finalmente un passo avanti importante: i nuovi mezzi sono più funzionali, più sicuri e più dignitosi per chi li utilizza», ha dichiarato l’Assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente.

«Investire nei servizi sociali significa rispondere concretamente ai bisogni delle persone», ha aggiunto il Sindaco Domenico la Marca.

I nuovi autobus saranno utilizzati per le attività di accompagnamento legate ai servizi socio-assistenziali, contribuendo a rendere il trasporto sociale più efficiente e inclusivo