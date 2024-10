Manfredonia, da oggi due commedie nel Cortile di Palazzo San Domenico: gli orari

Venerdì 11 ottobre alle 19,30, sabato 12 ottobre alle 19,30 e domenica 13 ottobre alle 17,30 al Palazzo Comunale di Manfredonia cercheremo di farvi discutere di questo quesito: quanto può essere misterioso, pungente, anche trasgressivo Pulcinella, con tutti i suoi eredi i grandi autori napoletani del XIX, XX e XXI secolo?

Affrontano questo tema due poetiche commedia brevissime di Gian Maria Cervo “LA MAGIA DELL’UOVO” e “LA MAGIA DELL’UOVO 2- I DIOSCURI” entrambe in scena in ciascuna delle serate per il Monte Sacro Festival 2024.

L’ingresso, libero, è offerto dalla Direzione artistica

Per ulteriori info scrivete a kitojaguar@gmail.com