Manfredonia, concerto de “I Sovrani” il 13 agosto alla Rotonda
Il 13 agosto, la Rotonda di Viale Miramare accoglie l’energia travolgente de “I Sovrani” per un concerto che chiude in grande stile questa rassegna estiva dedicata alla musica e alle emozioni senza tempo.
Sarà una serata da vivere tutta d’un fiato: il mare sullo sfondo, le luci della città, la gente che si ritrova per attraversare ricordi e nuove vibrazioni.