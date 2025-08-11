Eventi ManfredoniaMusica

Manfredonia, concerto de “I Sovrani” il 13 agosto alla Rotonda

Redazione11 Agosto 2025
Il 13 agosto, la Rotonda di Viale Miramare accoglie l’energia travolgente de “I Sovrani” per un concerto che chiude in grande stile questa rassegna estiva dedicata alla musica e alle emozioni senza tempo.

Sarà una serata da vivere tutta d’un fiato: il mare sullo sfondo, le luci della città, la gente che si ritrova per attraversare ricordi e nuove vibrazioni.

