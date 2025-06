[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Commissione consiliare Salute: incontro con il Direttore Generale Nigri

Mercoledì 4 giugno, presso la sede dell’ASL Foggia, si è svolto un lungo incontro tra il

Direttore Generale, dott. Antonio Nigri, il Sindaco di Manfredonia e i componenti della

Commissione Salute. Durante l’incontro sono state esaminate con attenzione le pressanti

istanze avanzate da questo organo consiliare, con particolare riguardo alle urgenze

qualificate del nostro Ospedale ‘San Camillo de Lellis’ di Manfredonia.



Un momento importante è stato riservato agli interventi utili a garantire una celere ed

effettiva risoluzione delle gravi problematiche inerenti le prestazioni e gli esami radiologici.



Pertanto, a seguito dell’incessante impegno profuso e dell’interlocuzione ultima, la

Commissione sulla Salute informa la cittadinanza che sono partiti i lavori per installare due

nuovi tavoli radiologici e una TAC di ultima generazione presso il nostro Ospedale.



Il direttore generale dell’Asl ha formalmente assunto gli impegni, di cui al sotto riportato

comunicato:

“Al via le operazioni necessarie per la messa in funzione di due tavoli radiologici e della TAC

di ultima generazione presso il PO “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. Le

apparecchiature sono state acquistate con fondi del PNRR, per un totale di 850 mila euro.

TAVOLI RADIOLOGICI

Il primo sarà installato nei locali dell’ex mensa dell’ospedale e sarà pronto entro metà

luglio.

luglio. Il secondo troverà posto nel Pronto Soccorso e sarà attivo entro fine agosto.

Il costo complessivo dei due tavoli è di 350mila euro. Sostituiranno quelli attuali, ormai non

più riparabili.

I nuovi macchinari saranno collocati in spazi diversi rispetto al servizio di Radiologia attuale,

così da permettere i prossimi lavori di adeguamento sismico dell’edificio, finanziati con il

Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC).

TAC

Sarà installata nei locali della Farmacia territoriale, situati al piano interrato del Pronto

Soccorso.

Sarà funzionante entro fine luglio.

ASL Foggia si scusa con gli utenti per i disagi arrecati. Con l’entrata in funzione dei nuovi

macchinari, l’azienda sanitaria locale punta a migliorare le attività diagnostiche presso il

Presidio Ospedaliero di Manfredonia, anche garantendo una riduzione dei tempi di attesa.”

Come Commissione consiliare, continueremo a vigilare, proporre e sostenere soluzioni che

abbiano al centro il cittadino, consapevoli che il benessere della nostra comunità nasce da

una sanità pubblica accessibile, trasparente e qualificata.



I componenti della Commissione:

D’Ambrosio Maria, De Luca Alfredo, Galli Ugo, Leone Paola, Marasco Giuseppe,

Quitadamo Michelina, Spano Daniele, Tasso Antonio, Totaro Gianluca