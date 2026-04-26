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Manfredonia, chiusura urgente di Viale dei Pini: albero cade sulla sede stradale

CHIUSURA URGENTE VIALE DEI PINI, TRATTO COMPRESO

DALL’INTERSEZIONE CON LA S.P. 141 SINO AL CASEIFICIO DEI PINI, CAUSA

CADUTA ALBERO SULLA SEDE STRADALE,

LA DIRIGENTE



Premesso che in data odierna si è verificata la caduta di un albero sulla stradale di viale dei Pini, in località

Siponto, e che tale caduta ostruisce in modo significativo la carreggiata determinando una situazione di per la circolazione veicolare e pedonale;

Accertato che l’area potrebbe presentare ulteriori condizioni di rischio connesse alla possibile instabilità di altri rami o porzioni residue dell’albero rendendo con ciò necessario un intervento urgente di carattere tecnico per la messa in sicurezza dell’intera area;

Ravvisata, quindi, la necessità di interdire il traffico pedonale e veicolare nel segmento stradale interessato;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 20.03.2026 relativo agli incarichi dirigenziali;

Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6, 7, 20, 37 e 159 del vigente Codice della strada e ss.mm.ii.;

ORDINA

Il divieto di circolazione veicolare e pedonale in viale dei Pini, nel tratto compreso dall’intersezione con la

S.P. 141 (Idrovora Siponto) proseguendo per cento metri sino all’area dove è ubicato Caseificio dei Pini.