Manfredonia, cestini non svuotati, si lamentano i residenti

🛑 Manfredonia 3 giugno 2025

Cestini non svuotati.. si lamentano i residenti.

👇In Piazza Robert B. Pawell, (via barletta) i cestini pieni di rifiuti, dalle prime luci dell’alba fino alle ore 13.30 circa, risultavano non ancora svuotati.

Questo ovviamente, crea uno scenario indecoroso e a testimonianza di alcuni residenti, pare sia un modus-operandi, perché dal mercoledì al sabato, questo non accadrebbe, puntualmente svuotati.