Manfredonia, cashmatic abbandonata nelle campagne di Posta del Falco

🛑 Manfredonia 31 ottobre 2025

“Un ritrovamento insolito nelle campagne di Posta del Falco”

👉 Questa mattina, durante un controllo ambientale, le Guardie Ambientali Italiane, hanno trovato una cashmatic abbandonata nelle campagne di Posta del Falco. Uno di quei dispositivi che si usano nei negozi per gestire i contanti, buttato tra la natura come fosse spazzatura.

Un gesto grave e sospetto, aggiunge Manzella, che va ben oltre il semplice abbandono di rifiuti. Non solo è uno sfregio all’ambiente, ma potrebbe anche nascondere qualcosa di più serio. Ovviamente è stata fatta segnalazione alle autorità competenti.

👉 Tali episodi, oltre a rappresentare un potenziale reato ambientale, sollevano interrogativi anche di natura penale.

Non si esclude, infatti, che l’abbandono di questo dispositivo possa essere collegato ad attività criminose 👈

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane ⬇️