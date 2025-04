Manfredonia, cani sulle strade: pericolo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia 04 aprile 2025

“Cani sulle strade – Pericolo”.

Nella tarda serata di ieri, un cane si aggirava pericolosamente in strada, in località Bissanti, nei pressi dello svincolo che immette sulla SS.89.

In quell’area “qualcuno, o più di uno” lascia del cibo e acqua per quella povera bestiola. Sebbene il gesto di lasciare cibo possa sembrare gentile, farlo vicino a strade può creare pericoli, sia per gli animali che per le persone.

I cani che si avvicinano alle strade per mangiare il cibo possono distrarsi, aumentando il rischio di essere investiti da veicoli.

Mentre i cani sulle strade, possono distrarre i conducenti, che potrebbero fare manovre brusche per evitare l’animale, causando incidenti

Sarebbe più opportuno aggiunge Manzella, cercare soluzioni più sicure e appropriate per aiutare i cani randagi, coinvolgendo magari, esperti e strutture dedicate.

*Il problema segnalato all’autorità competente*

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane