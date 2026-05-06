Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio, si continuerà con Pezzella?
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Manfredonia Calcio, si continuerà con Pezzella?
Secondo Notiziario Calcio al momento il Manfredonia Calcio non ha in mente un nuovo allenatore: la priorità è quella di dare continuità al progetto tecnico avviato la scorsa estate con Pezzella in panchina.
La scelta di continuare con Pezzella rappresenterebbe il primo tassello fondamentale per alzare l’asticella nel prossimo torneo, con tutti i vantaggio che deriverebbero dal dover cominciare la stagione 2026/27 da una base solida e con un tecnico che conosce l’ambiente.
Secondo il sito, i dialoghi tra il club e l’allenatore campano sono già avviati.