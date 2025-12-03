[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, in memoria di Michele Totaro “U’Black”

Oggi, nel 21° anniversario della sua scomparsa, vogliamo celebrare la storia di Michele Totaro “U’Black”, un nome che per Manfredonia ed il Manfredonia Calcio significa gol, passione e cuore.

Chi lo ha visto in campo ricorda un attaccante implacabile: 53 le reti con la maglia biancoceleste (tra i più prolifici della storia del club). U’Black non segnava solo reti: creava emozioni, accendeva lo stadio e trascinava la squadra nei momenti più difficili.

Fuori dal campo, Michele era altrettanto grande: papà di Luca Totaro, responsabile organizzativo della scuola calcio “Piccoli Delfini”, ha trasmesso valori di correttezza, impegno e amore per il calcio che oggi vivono nei giovani che crescono con noi.

Le sue gesta, i suoi gol, la sua verace “sipontinità” rimangono vivi nel cuore di chi lo ha conosciuto. La leggenda di Michele Totaro continua a vivere, non solo nei ricordi, ma in ogni giocatore che indossa la maglia del Manfredonia Calcio con orgoglio.

IN FOTO : A sinistra, Rosario Facciorusso, al centro l’allenatore Filippo Calabrese, a destra Michele Totaro.

FOTO COLLEZIONE ROSARIO FACCIORUSSO