Manfredonia Calcio, il portiere classe 2009 Mele al raduno della selezione regionale U17

🔹 Lo scorso 12 febbraio 2026, Francesco ha partecipato al Campo Sportivo San Pio di Bari allo stage di selezione regionale Under 17, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti in vista del Torneo delle Regioni 2026.

🔹 La chiamata di Francesco per questo raduno rappresenta un risultato di grande rilievo, sia per il ragazzo che per l’intero settore giovanile biancoceleste, confermando ancora una volta l’efficacia del percorso formativo e dell’impegno quotidiano dedicato alla crescita tecnica e umana dei nostri giovani calciatori.

🔹 Questa esperienza ha offerto a Francesco l’opportunità di confrontarsi con i migliori giovani calciatori della regione, mettendo in luce le sue qualità tecniche e il percorso di crescita seguito all’interno del vivaio biancoceleste.

🔹 Pertanto, la società desidera congratularsi con Francesco per la prestazione e ringraziare tutto lo staff tecnico del settore giovanile per il costante e fruttuoso lavoro svolto.



