Manfredonia Calcio, arriva un nuovo attaccante?
Il Manfredonia sembra essere ad un passo da Lamin Jallow.
La notizia arriva dalla trasmissione Lnd Puglia, in onda su Antenna Sud. Restano solamente da limare alcuni dettagli: come l’accordo definitivo con il giocatore, unico nodo da sciogliere.
Per Jallow si tratterebbe della seconda esperienza consecutiva in Puglia dopo l’esperienza dello scorso anno ad Andria.
Per lui trascorsi anche in A con il Chievo Verona ed in B con Trapani, Cesena, Salernitana e Vicenza.