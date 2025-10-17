[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, caduta di intonaco, calcinacci e pannelli: chiuso l’istituto De Sanctis

Visto il verbale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, assunto al prot. comunale n. 56805 del 17/10/2025, con il quale ha comunicato l’intervento presso la sede dell’Istituto Comprensivo “De Sanctis – Mozzillo” a causa delle gravi infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal solaio di copertura del primo piano, che hanno causato la caduta di intonaco, calcinacci e frammenti di pannelli in cartongesso facenti parte del controsoffitto, il sindaco di Manfredonia preso atto che e tale situazione si è verificata a seguito del violento temporale abbattutosi sul territorio comunale in data odierna, e che l’intervento dei Vigili del Fuoco ha rilevato il concreto pericolo per l’incolumità di alunni e personale scolastico, ha disposto la chiusura per oggi e domani dell’Istituto Comprensivo Statale “De Sanctis – Mozzillo”.

L’istituto scolastico richiede urgenti lavori di ripristino, consolidamento e messa in sicurezza dei locali interessati.