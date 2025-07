Manfredonia, “Buttare il pane: gesto disumano, cieco e irresponsabile”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia 4 luglio 2025

“Buttare il pane: gesto disumano, cieco e irresponsabile”.

Davanti a gesti così assurdi e spreconi, non si può restare indifferenti. Buttare via tra i rifiuti, anche sacconi pieni di pane, in un mondo dove c’è chi muore di fame e animali che rovistano nei rifiuti per sopravvivere, è un’offesa alla dignità umana e alla vita stessa.

Questa è la triste scoperta, fatta dalle Guardie Ambientali Italiane, in una zona rurale della città.

“In un sacco di pane buttato tra i rifiuti, aggiunge Manzella, c’è tutto il fallimento dell’uomo moderno: capace di sprecare ciò che potrebbe sfamare chi ha fame e ridare senso a ciò che chiamiamo civiltà. Non siamo più padroni del nostro benessere, ma schiavi della nostra indifferenza”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali ItalianE