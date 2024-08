Manfredonia, “Bancarelle senza servizi igienici, una vera indecenza”

Non è una vergogna la situazione degli operatori delle bancarelle “senza servizi igienici” ma una vera indecenza!!

Gli operatori delle bancarelle, in vista delle celebrazioni per la Santa Patrona S.S. Maria di Siponto, sono senza servizi igienici – venditori in difficoltà!?

Questa mattina alle 07.45 circa, Alessandro Manzella responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, ha notato un signore delle bancarelle, uscire dalla sua tenda posizionata in villa, per espletare i suoi bisogni ai piedi di una grossa pianta.

La denuncia alla nuova amministrazione: mancano i servizi igienici alle bancarelle, i bar non sempre sono aperti e comunque non funziona così.

Da far presente, aggiunge Manzella, che nessuna amministrazione si è mai preoccupata di questo annoso problema di igiene pubblica.

“Se non si interviene, lascio immaginare, dopo la festa, le condizioni sanitarie nella villa”..

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane.