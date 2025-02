[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA: Assistenti sociali “latitanti” anziana ancora a rischio.

Vergognoso.

Assistenti sociali non sono ancora intervenuti, cosa aspettano per salvare questa signora!?

Cos’altro bisogna fare, per intervenire e rendersi conto, che questa anziana donna di 94anni, nonostante percepisca una buona pensione, è stata impossibilitata dai figli, a garantirsi un’assistenza h24?

Nel 2015, dopo una rovinosa caduta, (con delicato intervento chirurgico) l’anziana donna di 94anni, con una buona pensione, rimane incustodita in casa, tutta la notte e gran parte del giorno, nonostante evidenti problemi di deambulazione.

Questa situazione già denunciata/segnalata il 16 gennaio scorso, al Comune e Assistenti sociali – utilizzando dapprima i canali social e pagine ufficiali delle istituzioni – poi invio di PEC, poi telefonate dirette, poi articoli pubblicati da tutte le testate giornalistiche della Provincia. Praticamente questa situazione diventata ormai di dominio pubblico.

“Quando si parla di disagio, di sottosviluppo e di povertà, aggiunge Manzella, non serve guardare troppo lontano, ma basta abbassare gli occhi per rendersi conto di quanta sofferenza e di quante situazioni difficili sia piena la nostra città. Se chi governa continuerà a guardare la città dall’alto della presunzione dei palchi da campagna elettorale e con slogan propagandistici non riuscirà mai a vedere chi soffre, chi vive in abbandono, dove tutti dovremmo cercare di essere e non di apparire”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane