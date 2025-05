[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, assistenti sociali: anziana signora non più sola in casa

Manfredonia 22 maggio 2025

Assistenti Sociali: anziana signora non più sola in casa.

L’anziana signora, grazie ad un attento e accurato lavoro svolto dagli Assistenti Sociali, oggi, viene assistita in casa, la notte e anche parte del giorno, “situazione alquanto tranquilla, ma sempre sotto controllo”. Il responsabile delle Guardie Ambientali Alessandro Manzella, esprime pubblicamente, la più sincera gratitudine, verso l’assessora MARIA TERESA VALENTE “Welfare di comunità e cultura” e gli ASSISTENTI SOCIALI, per il loro eccezionale lavoro nel risolvere quella critica situazione, dell’anziana signora, che rimaneva la notte sola in casa, nonostante evidenti problemi di deambulazione.

“Lo scorso gennaio, il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, denunciò una delicata situazione, dove un’anziana signora con seri problemi di deambulazione, rimaneva da sola in casa, tutta la notte e gran parte del giorno.

Immediato fu l’intervento delle autorità preposte (Assistenti Sociali) nel verificare la situazione”.

Il loro impegno, aggiunge Manzella e la loro passione per il benessere delle persone più vulnerabili sono veramente ammirevoli.

Hanno dimostrato che, anche nelle situazioni più complesse, c’è sempre una soluzione possibile grazie alla loro determinazione e competenza. Sono un esempio di come la gentilezza e la solidarietà possano cambiare il mondo.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane