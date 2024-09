Manfredonia, Ase: “Isola ecologica mobile in Via Tratturo del Carmine per una settimana”

Manfredonia, Ase: “Isola ecologica mobile in Via Tratturo del Carmine per una settimana”

ASE S.p.A., in accordo con il Comune di Manfredonia, informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 23 settembre e fino a sabato 28 settembre 2024, sarà attiva una isola ecologica mobile in Via Tratturo del Carmine, nei pressi dei civici 14/16 (ex sede del Centro Comunale di Raccolta – CCR).

L’isola ecologica mobile sarà a disposizione dei cittadini per la raccolta differenziata delle seguenti frazioni:

● Organico

● Indifferenziato

● Imballaggi in plastica e metalli

● Carta

● Imballaggi in vetro

Si ricorda che le restanti frazioni di rifiuti non conferibili presso l’isola ecologica mobile dovranno essere conferite presso l’unico Centro Comunale di Raccolta di Via Sottotenente Troiano, che è stato potenziato e sarà attivo con i seguenti orari:

● Lunedì – Sabato: 07:00 – 19:00 (compresi festivi)

Questo servizio è stato predisposto per garantire continuità nella raccolta differenziata e offrire un’alternativa logistica ai cittadini in seguito alla chiusura definitiva del Centro Comunale di Raccolta di Viale Tratturo del Carmine, prevista per sabato 21 settembre 2024.

ASE S.p.A. e il Comune di Manfredonia invitano la cittadinanza a utilizzare correttamente i nuovi punti di raccolta, rispettando le regole di conferimento per garantire la massima efficienza del servizio e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.