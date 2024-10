Manfredonia, arriva il mammomobile

SALUTE E PREVENZIONE AL MERCATO SETTIMANALE: SCREENING MAMMOGRAFICO GRATUITO IL 5 NOVEMBRE A MANFREDONIA

Il Mammomobile arriva a Manfredonia! Martedì 5 novembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, l’Unità Mobile della ASL Foggia sarà presente presso l’area mercatale di via Scaloria, una zona molto frequentata nel giorno del mercato settimanale, per offrire uno screening mammografico gratuito alle donne della nostra comunità. Questa importante opportunità di prevenzione è rivolta alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

“Sono felice di poter annunciare questa iniziativa, molto importante e significativa per le donne di Manfredonia. Il Mammomobile rappresenta un’occasione concreta per la prevenzione, un gesto di cura verso se stesse e verso il proprio futuro,” dichiara Maria Teresa Valente, Assessora al Welfare di Comunità e Cultura. “Questo screening gratuito offre la possibilità di diagnosticare in modo precoce il tumore al seno, un fattore cruciale per migliorare le prospettive di cura.”

Un ringraziamento sentito va alla dottoressa Elvira Sparacia, Coordinatrice Operativa dello Screening ASL Foggia, che ha prontamente accolto la nostra richiesta, dimostrando grande sensibilità verso le esigenze del territorio. Grazie alla sua disponibilità e al sostegno della ASL Foggia, siamo riusciti a garantire questo servizio di fondamentale importanza in una zona chiave della città, facilmente accessibile e molto frequentata nel giorno del mercato settimanale.

Coloro che hanno bisogno di ulteriori chiarimenti possono chiamare il numero verde ASL Foggia: 800 905 501, oppure scrivere all’indirizzo e-mail segreteriascreening@aslfg.it. I risultati saranno inviati direttamente a casa in caso di esito negativo, mentre per chi avesse bisogno di ulteriori accertamenti, verranno fornite le indicazioni per i successivi passi.

Un caloroso ringraziamento va anche alla dottoressa Carmela Totaro, Responsabile dell’Unità Operativa di Senologia presso il Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis”, e alla dottoressa Giuseppina Moffa, Responsabile dello Screening ASL FG, per il prezioso supporto nella realizzazione di questa iniziativa.

Assessorato al Welfare di Comunità e Cultura di Manfredonia