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MANFREDONIA: ARPAL E COMUNE INSIEME PER RECRUITING CON IMPRESE DEL TERRITORIO

Il 22 aprile, nell’ambito del Job Day organizzato dal Comune di Manfredonia, spazio a colloqui di lavoro in diversi settori e al grande reclutamento per le liste di disponibilità nell’agricoltura, nella ristorazione, nei servizi socio-sanitari e nell’edilizia.

Manfredonia, 13 aprile 2026 – Nasce dalla collaborazione tra il Centro per l’Impiego di Manfredonia – ARPAL Puglia e il Comune di Manfredonia lo “spazio recruiting” nell’ambito del “Manfredonia Job Day”. L’iniziativa si inserisce nelle azioni del progetto “Fare Orientamento” animato da stakeholder pubblici e privati, nell’ambito del programma regionale Punti Cardinali.

L’evento di selezione è in programma mercoledì 22 aprile 2026, dalle ore 09:30 alle ore 13:00, presso la Biblioteca Comunale – Palazzo dei Celestini di Manfredonia.

L’iniziativa è un’occasione concreta per favorire l’occupazione e sostenere lo sviluppo del tessuto economico locale, creando un contatto diretto tra cittadini in cerca di lavoro e imprese del territorio.

All’interno della manifestazione, il Centro per l’Impiego di Manfredonia – ARPAL Puglia e gli altri Centri per l’impiego di Capitanata organizzano e promuovono uno “spazio recruiting” che, a partire dalle ore 09:30, sarà dedicato ai colloqui tra candidati e aziende del territorio.

Nel corso dell’evento sarà, inoltre, avviato il grande reclutamento per la creazione di liste di disponibilità nei seguenti settori:

agricoltura

ristorazione

edilizia

servizi sanitari

Le liste rappresentano uno strumento dinamico: saranno aperte in specifici periodi dell’anno e accessibili sia alle persone in cerca di lavoro, sia alle aziende che necessitano di reperire personale. Sarà possibile iscriversi alle liste di disponibilità attraverso desk dedicati a specifiche figure professionali, riferite ai settori sopra indicati.

Attraverso l’inserimento nelle shortlist, il candidato entrerà in un bacino di disponibilità accessibile alle imprese per il tramite dei Centri per l’impiego. In questo modo il candidato potrà essere contattato, anche successivamente all’evento, per eventuali opportunità lavorative da parte di una o più aziende alla ricerca di personale.

Per conoscere le opportunità di lavoro offerte dalle imprese presenti allo “spazio recruiting” del Manfredonia Job Day e candidarsi online, è possibile consultare il seguente link:

https://sites.google.com/arpal.regione.puglia.it/jobdaymanfredonia2026/home

Le offerte di lavoro delle aziende partecipanti sono in continuo aggiornamento.

In linea con la strategia regionale #mareAsinistra, per i candidati residenti o domiciliati fuori regione, sarà possibile chiedere al Centro per l’impiego di Manfredonia di svolgere dopo l’evento un colloquio online con le imprese partecipanti al Job Day.

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile scrivere a comunicazione.foggia@arpal.regione.puglia.it