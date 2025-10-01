[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, ancora abbandono di rifiuti a Monte Aquilone

Manfredonia 1 ottobre 2025

Monte Aquilone: ancora abbandono di rifiuti.

Quanto accade ancora sul MONTE AQUILONE, è gravissimo, soprattutto perché parliamo di un’area protetta all’interno del Parco Nazionale del Gargano. L’ultimo abbandono di rifiuti, in ordine di tempo, è quello scoperto dalle Guardie Ambientali Italiane, nella giornata odierna, si tratta di rifiuti speciali, derivanti dal settore MARITTIMO. Questo, aggiunge Manzella, non è solo un reato ambientale, ma un atto di assoluto disprezzo verso il territorio e chi lo tutela.

“È assurdo che un mezzo possa percorrere chilometri, carico di materiali pericolosi, senza alcun controllo. Serve un cambio di passo: più controlli su strada, più videosorveglianza, più sinergia tra forze dell’ordine e istituzioni”.

Il reato ambientale non inizia quando i rifiuti toccano terra, ma quando vengono trasportati illegalmente.

È da lì che bisogna partire.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane