Manfredonia, altra bomba di mercato: ufficiale Bonicelli

✍️ Il Manfredonia Calcio 1932 ufficializza l’accordo per la stagione 24/25 con Matthew Bonicelli, attaccante argentino classe 2000, lo scorso anno capocannoniere in Eccellenza con 19 reti con la maglia del Bisceglie.

🔷 “Sono felicissimo di far parte di questa squadra e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Forza Manfredonia!”, le primissime dichiarazioni pochi minuti dopo la firma del contratto con la società del patron Gianni Rotice.

🔷 Per il giovane bomber Bonicelli, che a Manfredonia ritrova Mister Franco Cinque, un salto di categoria ed una meritata consacrazione dopo aver segnato tanto non solo nell’ultimo biennio biscegliese (29 gol), ma anche in Eccellenza piemontese con 15 reti con l’Accademica Borgomanero.

🔷 Per il “piccolo Messi”, come veniva soprannominato da bambino, esperienze di primissimo livello a livello giovanile con Huracan (dove fu opzionato dal Barcellona), Novara e Torino, oltre al Tallares di Cordoba, club di serie A Argentina con cui il talentuoso Bonicelli ha disputato un campionato equivalente alla primavera italiana.

🔷 Per l’attacco del Manfredonia Calcio un bell’ innesto sottoporta, in un reparto ben assortito che conta già su Carbonaro, Calemme e Scaringella.