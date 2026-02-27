[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia alla BTM, Schiavone: “La sostenibilità non è uno slogan”

Ho avuto il piacere di partecipare alla Btm, Business Tourism Management in Fiera del Levante a Bari, in rappresentanza del Comune di Manfredonia insieme ai colleghi Rita Valentino e Matteo Gentile oltre ad una rappresentanza di associazioni del territorio.

Eravamo presenti nello spazio dedicato alla Rete dei Comuni Sostenibili, dove abbiamo preso parte a un confronto pubblico dedicato a un tema che considero centrale per il futuro dei nostri territori: il ruolo dell’amministrazione in sinergia con le associazioni nella costruzione di un turismo sostenibile e responsabile.

A Manfredonia stiamo lavorando proprio in questa direzione: mettere in rete competenze, esperienze e sensibilità diverse per valorizzare le nostre risorse ambientali, culturali ed enogastronomiche.

Il turismo che vogliamo non è quello che consuma, ma quello che genera valore per chi visita e per chi vive la città ogni giorno.

Continuiamo su questa strada, con responsabilità e visione, perché la sostenibilità non è uno slogan: è un impegno concreto verso il futuro della nostra comunità.

Francesco Schiavone – Assessore Comune di Manfredonia