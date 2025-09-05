[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia aderisce all’iniziativa nazionale per il “Sindaco Pescatore” Angelo Vassallo

La Giunta comunale di Manfredonia ha deliberato l’adesione all’iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Angelo Vassallo – Sindaco Pescatore, in occasione del quindicesimo anniversario della sua uccisione.

Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, è stato assassinato il 5 settembre 2010 per il suo coraggioso impegno a favore della legalità, della tutela ambientale e della difesa del territorio. La Fondazione che porta il suo nome ha lanciato un appello rivolto a tutti i cittadini e alle amministrazioni locali: piantare un albero — in spazi pubblici o privati — come segno d’impegno civico, memoria viva e speranza per il futuro.

L’Amministrazione comunale ha individuato l’area situata tra Viale dei Cappuccini e Via Andrea Cesarano quale luogo simbolico più idoneo per ospitare la piantumazione, a conferma della condivisione dei valori incarnati dal “sindaco pescatore”.

Rendendo omaggio alla memoria di Angelo Vassallo, il sindaco di Manfredonia ha sottolineato come “piantare un albero non sia solo un omaggio, ma un gesto che richiama la responsabilità verso l’ambiente e verso le future generazioni”.

Come sostenuto dalla Fondazione, “un albero è vita, è radici, è futuro. Metterlo a dimora significa credere che la speranza può vincere sulla paura, che la memoria può generare nuova energia”.

Per questo, la Giunta comunale promuove l’iniziativa non come un mero tributo, ma come un gesto collettivo per coinvolgere cittadini, scuole, istituzioni e rafforzare la coscienza civile della comunità. Un albero sarà dunque simbolo di continuo impegno, trasmissione di valori e di un messaggio di rinascita.