Manfredonia, abbandono di rifiuti speciali in viale dei Pini

🛑 Manfredonia 1 giugno 2025

Abbandono di rifiuti speciali in viale dei Pini.

La denuncia arriva dalle Guardie Ambientali Italiane, attraverso il suo responsabile Alessandro Manzella.

Si continua ad abbandonare rifiuti di ogni genere, non solo in zone isolate, ma nelle strade più trafficate, come quelle di Siponto, nello specifico, Viale dei Pini. Sacconi pieni di rifiuti, bidoni in plastica, (qualcuno finito nel canale) pneumatici, mastello per raccolta del vetro e reti da pesca.

“La rimozione immediata di quei rifiuti, è la priorità, prima che l’area in questione diventi una discarica”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane