Manfredonia, abbandono di rifiuti no limits

Le GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE di Manfredonia, nel tardo pomeriggio di oggi 3 agosto, alle ore 17.45 circa, sulla stradina che conduce al mercato settimanale scaloria, hanno scoperto un abbandono di rifiuti, nello specifico porte e telai laccate bianche, appena compiuto e per poco non li prendevano in flagranza, dalle stesse Guardie in borghese, nelle vicinanze.







E’ inaccettabile che le periferie vengano utilizzate come discariche a cielo aperto, depauperando un territorio curato e produttivo, inquinando la terra e il sottosuolo, arrecando un danno ingente all’imprenditore agricolo che spesso è chiamato a rimuovere i rifiuti sversati da altri, se non riesce a dimostrare di non averli prodotti. Si tratta di un fenomeno grave ed in escalation, dove a sversare rifiuti di ogni genere non sono più soltanto i gruppi criminali, ma anche residenti che scaricano nelle aree rurali ogni genere di rifiuto, oltre a materiale edilizio abbandonato dalle ditte, senza il minimo rispetto della proprietà privata degli agricoltori e arrecando un danno ambientale e di immagine incalcolabile, è la denuncia di Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane Volontarie di Manfredonia.



Resp. Alessandro Manzella.