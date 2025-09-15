Manfredonia, “Abbandono di rifiuti nel centro cittadino”
Manfredonia 15 settembre 2025
“Abbandono di rifiuti nel centro cittadino”.
Le Guardie Ambientali Italiane hanno appena scoperto l’ennesimo abbandono di rifiuti, questa volta in pieno centro cittadino, in viale Giuseppe Di Vittorio, angolo Tratturo del Carmine, nel parcheggio di fronte al civico 151 circa: porte laccate in legno con vetri e altro legname.
Una domanda sorge spontanea: i rifiuti vanno comunque e sempre raccolti, ovunque vengano abbandonati. Allora cosa conviene di più all’Amministrazione?
Raccoglierli sparsi ovunque, o prevedere un punto fisso per evitare il degrado diffuso e la devastazione del territorio?
Serve più flessibilità, aggiunge Manzella, a recepire rifiuti, nei centri di raccolta, i cittadini non possono e non devono tornare a casa con i rifiuti, magari, solo perché troppi in quel giorno..
“SI PARLA TANTO DI COMBATTERE L’INCIVILTÀ, MA CON LE CHIACCHIERE E SENZA MEZZI, È DIFFICILE”.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane