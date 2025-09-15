Manfredonia, “Abbandoni di rifiuti No-Stop”
Manfredonia 14 settembre 2025 – “Abbandoni di rifiuti NO-STOP”
Oggi, durante i consueti controlli ambientali, le Guardie Ambientali Italiane hanno scoperto un nuovo abbandono illecito di rifiuti nella zona industriale PIP/D46 di Manfredonia. Tra i rifiuti sono stati rinvenuti documenti sensibili riconducibili al probabile responsabile.
Come da protocollo, aggiunge Manzella, è stata immediatamente allertata la Polizia Locale, che purtroppo, come spesso accade in queste situazioni, risultava impegnata e non disponibile a intervenire.
Peccato, perché ogni occasione persa è un passo indietro nella lotta all’inciviltà e nella tutela del nostro territorio.
Le regole vanno fatte rispettare, sempre.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane