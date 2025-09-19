Attualità Manfredonia
Manfredonia, “Abbandonare giocattoli, è una sconfitta per la civiltà”
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia 19 settembre 2025″Abbandonare giocattoli, è una sconfitta per la civiltà”.
Abbandonare tricicli (giocattoli) ancora in buono stato, in un’area di sosta lungo la SS.89 al km 174.00 circa, non è solo un gesto incivile, ma anche un segnale di degrado culturale.
Quei giocattoli, che potevano far felice un altro bambino, sono stati trattati come rifiuti, gettati lontano dagli occhi della società, come a voler nascondere anche il senso di colpa.
Questo, aggiunge Manzella, è lo specchio di un tempo in cui si preferisce liberarsi delle cose, anche se utili, piuttosto che condividerle.
“Donare è un atto di umanità. Abbandonare, in questo modo, è invece una sconfitta per la civiltà”.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane