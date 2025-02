[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, abbandona rifiuti per strada ma si dimentica di alcuni documenti

Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia locale, dopo aver ricevuto la chiamata dal responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, Alessandro Manzella, in cui segnalava, cumuli di rifiuti abbandonati abusivamente nella zona dietro l’area mercatale Scaloria, al momento non disponibili, pare si dovevano attivare per raggiungere la zona, per accertare di cosa si trattasse.

Nell’area dove parcheggiano le auto, durante lo svolgimento del mercato, aggiunge Manzella, vi erano abbandonati illecitamente rifiuti: cartoni pieni di polistirolo e sacchetti di spazzatura.

Le Guardie Ambientali, dopo aver analizzato il contenuto dei sacchetti, hanno trovato alcuni documenti con dati sensibili del proprietario, che serviranno a identificare e sanzionare, con una multa.

L’appello al primo cittadino: più presenza e collaborazione istituzionale, con associazioni di categoria e privati cittadini.

“È impensabile contrastare l’abbandono illecito di rifiuti, con volanti sempre impegnate e agenti sotto organico”..

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane