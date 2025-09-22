Manfredonia 49 anni dopo il disastro dell’ex Enichem: la città torna a parlare di salute e ambiente

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A 49 anni dalla storica mobilitazione del 26 settembre 1976, a seguito del disastro dell’ex Enichem, Manfredonia ricorda e rilancia il proprio impegno per la salute e l’ambiente con un importante appuntamento pubblico.

Il 26 e 27 settembre 2025, presso la Sala Consiliare del Comune di Manfredonia (Piazza del Popolo 8), istituzioni, esperti, associazioni e cittadini si ritroveranno per il convegno: “Dal movimento cittadino all’Osservatorio Epidemiologico”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Manfredonia, insieme ad AreSS Puglia, ASL Foggia, Casa della Salute e dell’Ambiente. Con il contributo della Segreteria organizzativa (Rosa Porcu, Michelina Quitadamo, Sipontina Santoro, Silvio Cavicchia, Fabio Castrignano) e della segreteria scientifica (Annibale Biggeri, Lucia Bisceglia, Renato Sammarco).

Programma:

Venerdì 26 settembre – ore 18:00

Convegno inaugurale: “Dal movimento cittadino all’Osservatorio Epidemiologico”

Saluti istituzionali: Domenico La Marca( sindaco di Manfredonia), Pierpaolo D’Arienzo (sindaco di Monte Sant’Angelo), Paolo Valente (vicensindaco di Mattinata), Padre Franco Moscone (Arcivescovo della Diocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo), Raffaele Piemontese Assessore alla Sanità.

Interventi: Rosa Porcu (Presidente Casa Salute e Ambiente), Giulia Malavasi(storica), Annibale Biggeri (Docente di Statistica Medica UNIPD), Lucia Bisceglia (Dirigente Medico AreSS Puglia), Antonio G. Nigri (Direttore Generale ASL Foggia), Vito Bruno (Direttore Generale ARPA Puglia), Nehludoff (Dirigente Servizio Promozione Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro Regione Puglia).

La moderazione è affidata al giornalista Saverio Serlenga.

Sabato 27 settembre – dalle ore 8:30

Evento ECM (in fase di accreditamento) aperto anche ad associazioni e cittadini:

“Ambiente, salute, biodiversità e partecipazione: dalle evidenze scientifiche alle esperienze locali”

08:30 – Saluti istituzionali

Domenico La Marca, Sindaco di Manfredonia e Antonio G. Nigri, Direttore Generale ASL FG

08:50 – Introduzione ai lavori:

Renato Sammarco (Presidente ISDE Foggia)

09:00 – Relazione:

Annibale Biggeri (Docente di Statistica medica, UNIPD)

Annibale Biggeri (Docente di Statistica medica, UNIPD)

09:20 – Relazione:

Renato Sammarco (Presidente ISDE Foggia):

Renato Sammarco (Presidente ISDE Foggia):

Il SIN di Manfredonia e Monte Sant’Angelo: i dati ambientali

10:00 – Relazione:

Lucia Bisceglia (Dirigente Medico AReSS Puglia):

Lucia Bisceglia (Dirigente Medico AReSS Puglia):

Il SIN di Manfredonia e Monte Sant’Angelo: i dati epidemiologici, dalla ricerca partecipata ad oggi

10:30 – Relazione:

Agostino Di Ciaula (Dirigente Medico ASL BT e Presidente Comitato Scientifico ISDE):

Agostino Di Ciaula (Dirigente Medico ASL BT e Presidente Comitato Scientifico ISDE):

Ambiente e salute: focus sulle malattie cardio-vascolari

11:00 – Pausa

11:20 – Relazione:

Emanuele D'Amico (Docente Neurologia, UNIFG):

11:20 – Relazione:

Emanuele D’Amico (Docente Neurologia, UNIFG):

Ambiente e salute: focus sulle malattie degenerative cerebrovascolari

11:40 – Relazione:

Iole Natalicchio (Responsabile Unità di Diagnostica Molecolare e Genomica, Ospedali Riuniti Foggia):

Iole Natalicchio (Responsabile Unità di Diagnostica Molecolare e Genomica, Ospedali Riuniti Foggia):

Epigenetica e fattori ambientali

12:00 – Relazione:

Giovanna Liguori (Dirigente Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, ASL Foggia):

Giovanna Liguori (Dirigente Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, ASL Foggia):

Il facile pellegrino: un indicatore ambientale

12:20 – Relazione:

Domenico Martinelli (Docente di Igiene, Università di Foggia – UNIFG):

Domenico Martinelli (Docente di Igiene, Università di Foggia – UNIFG):

Un approccio integrato: l’antimicrobicoresistenza

13:00 – Test ECM e chiusura lavori

La moderazione è affidata a Renato Sammarco, Presidente ISDE Foggia, e Rosa Pedale, Consigliera ISDE Foggia.

L’evento rappresenta un’ importante occasione di memoria storica e un momento di confronto sul futuro della ricerca, della prevenzione e della partecipazione civica. La comunità è invitata a partecipare.