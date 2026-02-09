Lutto al Grande fratello: il ricordo commosso di alcuni ex gieffini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ore tristi per il Grande fratello, il reality show che tornerà a marzo sui teleschermi di Canale 5. Il programma è stato colpito da un grave lutto nel corso delle ultime ore. Infatti è venuta a mancare una storica protagonista del reality show. Si tratta della Contessa Patrizia De Blanck, che aveva partecipato all’edizione del Grande fratello vinta da Tommaso Zorzi. Proprio alcuni ex gieffini che hanno condiviso con lei l’esperienza in tv hanno voluto ricordarla con messaggi commuoventi. Pierpaolo Pretelli ha scritto: “Custodirò per sempre i ricordi bellissimi, i momenti di spensieratezza e di riflessione. Le ho voluto davvero bene” mentre Elisabetta Gregoraci: “Che dolore immenso.” Rosalinda Cannavò, invece, ha scritto: “ci mancherai davvero tanto.“

Grande fratello, Giada ha annunciato la scomparsa di Patrizia De Blanck sui social

Alcuni ex gieffini hanno voluto rendere omaggio a Patrizia De Blanck con alcuni commuoventi messaggi postati sotto il post pubblicato da Giada De Blanck, in cui ha annunciato il doloroso lutto. Proprio la donna ha dedicato parole dolcissime nei confronti della defunta madre che hanno commosso la rete. Giada che con Patrizia aveva un rapporto simbiotico ha scritto su instagram: “Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore.