Simona Ventura addolorata da un grave lutto: “Sempre nel mio cuore”, l’annuncio

La notizia della morte della contessa Patrizia De Blanck ha sorpreso il pubblico italiano. L’annuncio della prematura dipartita della donna è arrivato dalla figlia Giada, che ha pubblicato un lungo messaggio nel suo profilo Instagram per salutare la madre. La notizia ha fatto in breve tempo il giro della rete ed ha suscitato la reazione di diversi personaggi del mondo dello spettacolo che hanno conosciuto da vicino la donna. Tra queste vi è Simona Ventura, che è apparsa molto addolorata per il grave lutto. La conduttrice del Grande Fratello ha pubblicato un post nel suo profilo X per ricordare la contessa Patrizia De Blanck. La donna ha scritto il seguente messaggio: “Cara Giada DeBlanck … tu e mamma Patrizia siete sempre state nel mio cuore: un po’ per grande affinità, un po‘ per l’esperienza irripetibile che abbiamo vissuto con Isola Dei Famosi. Che tempi che sono stati, fortunata io ad averli vissuti insieme a voi. Ti abbraccio fortissimo e se avrai bisogno di me ci sono.”

Simona Ventura ricorda Patrizia De Blanck

Simona Ventura ha voluto ricordare la contessa Patrizia De Blanck, pubblicando un video su X della sua esperienza con la figlia Giada all’Isola dei famosi che le aveva viste assolute protagoniste. Proprio l’ex naufraga ha annunciato la dipartita della genitrice con un toccante messaggio nel suo profilo Instagram. La donna ha scritto: “Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore.“