L’utilizzo del PEEK come materiale per impianti medici

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Potrebbe sorprenderti sapere che un tipo di plastica può essere impiantato permanentemente nel corpo umano per aiutare a riparare una colonna vertebrale fratturata o un’articolazione usurata. Nella nostra esperienza quotidiana, “plastica” significa spesso usa e getta o economica. Ma il PEEK (Polietereterchetone), una plastica ingegneristica ad alte prestazioni, è diventato una star degli impianti medici moderni.

Potrebbe sorprenderti sapere che un tipo di plastica può essere impiantato permanentemente nel corpo umano per aiutare a riparare una colonna vertebrale fratturata o un’articolazione usurata. Nella nostra esperienza quotidiana, “plastica” significa spesso usa e getta o economica. Ma il PEEK (Polietereterchetone) , una plastica ingegneristica ad alte prestazioni, è diventato una star degli impianti medici moderni.

Cos’è il PEEK?

Il PEEK è un particolare materiale polimerico ad alte prestazioni. Inizialmente è stato sviluppato per applicazioni aerospaziali e industriali di fascia alta, dove ha guadagnato il soprannome di “plastica simile al metallo” perché resiste ad ambienti estremi. La sua struttura molecolare è stabile e densa, il che gli conferisce proprietà eccezionali. Dagli anni ’90, il PEEK è stato introdotto in medicina ed è oggi ampiamente utilizzato in gabbie per fusione spinale, placche per riparazione cranica, impianti dentali e componenti per protesi articolari.

Perché medici e ingegneri scelgono il PEEK?

Rispetto ai tradizionali impianti metallici (come titanio e leghe di cromo-cobalto-molibdeno), il PEEK presenta diversi vantaggi unici.

Modulo elastico simile all’osso

Questa è la caratteristica più notevole del PEEK. Il modulo elastico descrive la rigidità o flessibilità di un materiale. L’osso umano ha un modulo elastico di circa 10-30 GPa, mentre quello del PEEK è intorno a 3-4 GPa, molto vicino all’osso. Al contrario, le leghe di titanio hanno un modulo di circa 110 GPa, ben al di sopra di quello dell’osso. Quando un impianto metallico rigido viene associato a un osso relativamente flessibile, il metallo sopporta la maggior parte del carico e l’osso circostante diventa “pigro”: si indebolisce e si atrofizza. Questo è il cosiddetto effetto di schermatura dallo stress (stress shielding). Il PEEK non ruba il lavoro all’osso, permettendogli di rimanere sano e di crescere. Nessuna interferenza nelle immagini

Chiunque abbia fatto una radiografia o una TAC sa che il metallo produce artefatti bianchi e luminosi che nascondono i dettagli dei tessuti vicini. Il PEEK è radiotrasparente: non produce quasi artefatti nelle immagini. Questo è fondamentale per i medici per valutare la guarigione dell’osso dopo un intervento o per verificare la recidiva di un tumore. Soprattutto per la chirurgia spinale, immagini chiare significano diagnosi più accurate. Buona biocompatibilità

Il PEEK non causa infiammazioni significative né rigetto immunitario. Non contiene additivi tossici e può rimanere in sicurezza nel corpo per lungo tempo. Una grande quantità di dati clinici conferma che gli impianti in PEEK hanno tassi di sopravvivenza a lungo termine soddisfacenti. Resiste alla sterilizzazione e ai fluidi corporei

Il PEEK può sopportare ripetute sterilizzazioni a vapore ad alta temperatura e resistere a sali, enzimi e varie sostanze chimiche presenti nel corpo. Non si degrada né rilascia sostanze nocive per decenni all’interno del corpo.

Quali sono i limiti del PEEK?

Nessun materiale è perfetto. Il PEEK ha i suoi difetti, il più importante dei quali è la bioinerzia.

Alcuni metalli o ceramiche incoraggiano le cellule ossee a crescere direttamente sulle loro superfici, formando una forte osteointegrazione. Ma la superficie naturale del PEEK è inerte: le cellule ossee non vi si attaccano e crescono facilmente. Ciò significa che il collegamento tra impianto e osso è principalmente meccanico, non biologico. Sotto carico a lungo termine, possono verificarsi micromovimenti o allentamento asettico.

Inoltre, alcuni studi clinici suggeriscono che il rischio di infezione attorno agli impianti in PEEK è leggermente superiore rispetto ad alcuni metalli rivestiti. Questo perché la sua superficie idrofobica può facilitare la formazione di biofilm batterici.

Come stanno migliorando il PEEK gli scienziati?

Per aiutare il PEEK a integrarsi meglio con il corpo umano, i ricercatori stanno lavorando su diversi fronti:

Modifica superficiale – Utilizzo di trattamento al plasma, incisione acida o rivestimento con idrossiapatite (il principale componente minerale dell’osso) per rendere la superficie del PEEK “amica dell’osso”. Il PEEK rivestito con idrossiapatite mostra un’osteointegrazione significativamente migliore.

– Utilizzo di trattamento al plasma, incisione acida o rivestimento con idrossiapatite (il principale componente minerale dell’osso) per rendere la superficie del PEEK “amica dell’osso”. Il PEEK rivestito con idrossiapatite mostra un’osteointegrazione significativamente migliore. Strutture porose – La produzione di PEEK poroso con la stampa 3D permette alle cellule ossee di crescere all’interno dei pori, creando un blocco meccanico e una fissazione biologica.

– La produzione di PEEK poroso con la stampa 3D permette alle cellule ossee di crescere all’interno dei pori, creando un blocco meccanico e una fissazione biologica. Materiali compositi – La miscelazione del PEEK con fibre di carbonio o nano-idrossiapatite può ulteriormente ottimizzare le proprietà meccaniche aumentando al contempo la bioattività.

Dove viene attualmente utilizzato il PEEK?

Gabbie per fusione spinale – Questa è l’applicazione più matura. Dopo la rimozione del disco, una gabbia in PEEK mantiene l’altezza del disco e aiuta le due vertebre a fondersi insieme.

– Questa è l’applicazione più matura. Dopo la rimozione del disco, una gabbia in PEEK mantiene l’altezza del disco e aiuta le due vertebre a fondersi insieme. Placche per riparazione cranica – Placche in PEEK personalizzate stampate in 3D si adattano perfettamente al difetto del cranio del paziente e la valutazione TC post-operatoria è priva di artefatti.

– Placche in PEEK personalizzate stampate in 3D si adattano perfettamente al difetto del cranio del paziente e la valutazione TC post-operatoria è priva di artefatti. Impianti dentali – Sebbene il titanio rimanga il materiale principale, gli impianti in PEEK vengono sviluppati per la loro estetica e il basso potenziale allergenico.

– Sebbene il titanio rimanga il materiale principale, gli impianti in PEEK vengono sviluppati per la loro estetica e il basso potenziale allergenico. Dispositivi di fissazione per articolazioni e legamenti – Come viti di interferenza e ancore per suture.

Sicurezza e standard

Il PEEK di grado medico deve soddisfare standard rigorosi, tra cui ASTM F2026 (specifica per polimeri PEEK per impianti chirurgici), ISO 10993 (serie sulla biocompatibilità) e USP Classe VI (la valutazione più alta per la biocompatibilità delle plastiche). Ogni lotto deve essere testato per citotossicità, sensibilizzazione, genotossicità, ecc., prima dell’uso clinico. Stanford Advanced Materials (SAM) ha una vasta esperienza nella produzione e fornitura di prodotti in PEEK di alta qualità.