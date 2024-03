L’urto con la nave ed il crollo: il disastro di Baltimora in un video

Il ponte Francis Scott Key di Baltimora, nello Stato americano del Maryland, è crollato nella notte in seguito all’urto con una nave cargo battente bandiera di Singapore.

In salvo due persone, una ventina i dispersi.

Almeno sette veicoli, incluso un camion, sono precipitati in acqua. L’urto è avvenuto intorno all’1:30 del mattino (le 6:30 in Italia). La portacontainer ha preso fuoco ed è affondata.



“Questa è una tragedia inconcepibile… i nostri pensieri vanno alle persone coinvolte”: lo ha detto il sindaco di Baltimora, Brendon Scott, commentando in una conferenza stampa il crollo del ponte.

Il ponte Francis Scott-Key è stato aperto nel 1977: all’epoca dell’inaugurazione, il New York Times scrisse che “avrebbe fornito agli automobilisti in viaggio lungo la East Coast degli Usa “una alternativa attraente” rispetto al Baltimore Harbor Tunnel perennemente intassato dal traffico.

Il ponte Francis Scott-Key ha una lunghezza di 2.632 metri.