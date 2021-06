L’ultimo Traghetto Domingo Villar Fonte Alle Grazie, di Adriano Salani Editore 2020

In occasione di Parma Capitale della Cultura, PARMA 360 Festival della creatività contemporanea apre al pubblico con la mostra Light and Shadow dell’artista pugliese David Cesaria

Vieste regina delle presenze in Puglia con 1,5 Milioni di turisti, il Gargano accoglie quasi 1 turista su 3 che arriva in regione, pur non avendo strade, ferrovie e aereoporti