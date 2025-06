L’ultima puntata di Affari tuoi emoziona con il gesto e le parole di Stefano De Martino: quanto ha vinto la concorrente Vanessa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cala il sipario su questa avventura da record di Affari tuoi… la più lunga nella storia della trasmissione, con ben 260 puntate! Il 28 giugno 2025 Stefano De Martino ha congedato tutti, dai pacchisti rimasti ancora in gioco (che li rivedremo a settembre), a tutti coloro che operano dietro le quinte del game show. Per Stefano De Martino è giunta l’ora di andare in vacanza. Ma prima di ritirarsi dalle scene, il conduttore napoletano ha speso parole che hanno fatto emozionare tutti, oltre a fare un particolare e simbolico gesto.

L’ultima pacchista della stagione è Vanessa del Molise

Stefano De Martino era a dir poco entusiasta in quest’ultima puntata di Affari tuoi. A partire da domenica 29 giugno la trasmissione di mamma Rai lascerà spazio a Techetechè fino al prossimo settembre, quando ritroveremo nuovamente il conduttore napoletano. Stefano, infatti, è stato riconfermato come presentatore, per il suo secondo ‘mandato’.

La protagonista di quest’ultima puntata è stata Vanessa, l’ostetrica del Molise. La donna, accompagnata dal marito che è un OSS, oltre a essere mamma di due bambini studia per la laurea magistrale. C’è stato spazio anche per il premio delle specialità delle puntate, assegnato alla regione Liguria.

Vanessa si è ritrovata tra le mani il pacco numero 15. Il Dottor Pasquale le ha offerto due volte 35.000 euro, oltre a cercare di spingerla a cambiare pacco. Siccome il tabellone si presentava favorevole, con i premi da 100.000 e 300.000 ancora in gioco, la concorrente ha scelto di continuare a sperare.

Come è finita l’ultima puntata di Affari tuoi 2025

Purtroppo, poco dopo è sfumato il sogno di sbancare Affari tuoi, e l’ostetrica si è ritrovata a tritare un assegno da 20.000. Alla fine ha deciso di liberarsi del 15, che le ricordava il giorno del suo bruttissimo incidente stradale. Al suo posto, la concorrente ha preso il 19, giorno del suo compleanno (che cade a maggio). Poco dopo ha scoperto di aver lasciato andare 5 euro, rimanendo con due buone possibilità: vincere 5.000 euro oppure 100.000 euro.

Soldi sicuri, dunque. A questo punto è arrivata l’ultima telefonata del Dottore, che è riuscito a far capitolare Vanessa con l’assegno da 35 mila euro. ‘Li mettiamo da parte per i bambini’, ha detto l’ostetrica, riferendosi ai soldi intascati. Ed ha fatto più che bene a fermarsi, altrimenti avrebbe trovato solamente 5 mila euro!

I saluti e il gesto finale di Stefano De Martino emozionano il pubblico di Affari tuoi

A salutare tutti coloro che operano dietro le quinte di Affari tuoi, ci ha pensato il signor Lupo. Invece, a fine puntata, Stefano De Martino si è reso protagonista di un gesto simbolico: si è tolto la cravatta. Quella cravatta che ha indossato per 260 puntate, e che era una sorta di portafortuna per i pacchisti che hanno avuto l’occasione di giocare nel game show di Rai 1. Infine, le parole toccanti del conduttore: ‘è stata una stagione bellissima, come diceva Lupo, lunghissima. Siamo ormai in piena estate… ringrazio tutti per la fiducia. Ringrazio i telespettatori per avermi accolto nelle loro case tutte le sere. Per me è stato un onore e un privilegio accompagnarvi e spero di rivedervi presto. Vi aspetto a settembre… abbiamo finito di lavorare, possiamo anche allentare il nodo della cravatta. Anzi la togliamo, che è meglio.‘