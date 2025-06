Affari tuoi, Antonio ‘il Presidente’ vince e fa una triste rivelazione che lo riguarda: svelato chi condurrà il programma a settembre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quella del 27 giugno 2025 è stata una delle puntate più belle ed emozionati di Affari Tuoi. Dopo parecchie settimane in trasmissione Stefano De Martino ha dovuto congedare Antonio Mansueto, detto ‘il Presidente’. Il conduttore si era ormai affezionato al concorrente pugliese, arrivando a fargli diversi doni nel corso delle precedenti puntate. In occasione della sua ultima serata, Stefano non si è lasciato scappare l’occasione di stuzzicarlo. Antonio sarà riuscito a sbancare il game show di Rai 1? Intanto da poche ore è giunta una lieta notizia: Stefano De Martino è stato riconfermato alla conduzione di Affari Tuoi 2025-2026. Salvo cambi di programma, la trasmissione dovrebbe tornare in onda da settembre prossimo. Ora scopriamo come è andata a finire l’avventura del Presidente, che ha persino fatto una rivelazione triste sul suo conto!

Affari tuoi, la penultima puntata con il Presidente: ecco chi è Antonio

Protagonista della penultima puntata di Affari Tuoi è stato il Presidente, ossia Antonio. Quest’ultimo viene da Noci, nella provincia di Bari (Puglia). Studia all’università ‘Aldo Moro’ di Bari, presso la facoltà di Scienze e Tecnologie agrarie e agroalimentari. Ha 21 anni, quasi 22.

”Sono single per legittima difesa, lei può essere single per scelta”, ha scherzato Stefano De Martino, dopo aver appreso che Antonio non è fidanzato. Ad accompagnarlo in trasmissione è stata la madre Annamaria.

Come è andata a finire l’avventura del Presidente e la triste rivelazione che lo riguarda

La partita è iniziata sottotono, poiché diversi pacchi rossi sono sfumati, tra cui anche i montepremi da 200.000 e da 300.000 euro. Alla prima chiamata, il Dottore ha proposto il cambio, successivamente è arrivata un’offerta da 30.000 euro e poi appena 10.000 euro a fronte di 5 tiri. Antonio ci è rimasto visibilmente male per la piega cui hanno preso gli eventi.

E tiro dopo tiro, è arrivata la proposta del cambio, le offerte da 15.000 e da 5.000 euro, tutte rifiutate. Antonio ha deciso di credere nel suo numero cinque, soprattutto quando alla fine, rimasto con le Cartellate da una parte e i 30.000 euro dall’altra, il Dottore ha cercato di spingerlo a cambiare pacco. A questo punto, il concorrente ha rivelato di aver avuto dei momenti difficili nella sua vita, di non essere sempre stato al top. La chiamata ad Affari tuoi è arrivata proprio al termine di uno di questi periodi tristi.

Per fortuna Antonio ha creduto fino alla fine nel suo pacco, perché dentro vi erano i 30.000 euro! Lieto fine per il Presidente, che è corso a battere il cinque a tutti i suoi colleghi, per poi salire sulle scale del cagnolino Gennarino. La sua avventura è terminata con la standing ovation del pubblico presente in studio e sulle note di ‘C’è solo un Presidente’.