Luisa Corna e Thomas Lang guidano le giurie della XVIII edizione del Concorso musicale “Umberto Giordano”

Il contest si svolgerà al Teatro Giordano di Foggia dall’11 al 15 maggio. Attesi centinaia di talenti emergenti, pronti a confrontarsi nelle sei sezioni in gara e a esibirsi davanti a commissioni composte da artisti e professionisti di livello nazionale e internazionale.

Foggia si prepara ad accogliere per il diciottesimo anno consecutivo i nuovi talenti della musica italiana. È partita infatti la XVIII edizione del Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”, in programma al Teatro Giordano dall’11 al 15 maggio 2026.

Il rinomato contest si conferma un appuntamento di riferimento per la crescita artistica dei giovani e un’occasione importante per musicisti e cantanti emergenti di mostrare il proprio talento in un contesto prestigioso. Le iscrizioni si chiuderanno il prossimo 13 aprile.

Il Concorso musicale Giordano attira ogni anno circa mille e cinquecento concorrenti da tutta Italia e dall’estero, ed è nato proprio con lo scopo di creare occasioni di crescita culturale e musicale del territorio, puntando sulla valorizzazione dei giovani talenti.

Il contest è organizzato dall’Associazione “Suoni del Sud”, presieduta da Libera Granatiero,

in collaborazione con il Comune di Foggia, il Teatro Umberto Giordano, il Premio 10 e lode e il Premio G. Clemente Santangelo.

La presentazione della nuova edizione si è svolta questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo di Città alla presenza della Sindaca Maria Aida Episcopo, dell’assessora alla Cultura del Comune di Foggia, Alice Amatore, e degli organizzatori:

il direttore artistico del Concorso, Lorenzo Ciuffreda, e il presidente del contest musicale, Gianni Cuciniello.

LE GIURIE

Luisa Corna sarà la presidente di giuria del “Talent Voice – canto moderno Premio Gino Sannoner” che si svolgerà il 15 maggio. Con lei a valutare le performance ci saranno la cantante Paola Folli, che si occuperà anche della preselezione, Antonello Carozza, cantautore, compositore, produttore discografico che ha ricoperto il ruolo di presidente della giuria italiana per l’Eurovision Song Contest 2017, il soprano Libera Granatiero, e i maestri Ciuffreda, Cuciniello e Domenico de Biase. Anche quest’anno a ciascun finalista del Talent Voice sarà assegnato un brano in lingua italiana, da eseguire dal vivo davanti alla giuria, accompagnato dalla Band “Suoni del Sud”.

Il presidente di giuria della sezione “Drums” sarà Thomas Lang, batterista austriaco di caratura mondiale e vera icona della tecnica percussiva contemporanea. Nel corso della sua prestigiosa carriera, Lang ha collaborato con leggende del rock del calibro di Peter Gabriel, Robert Fripp, Glenn Hughes e Steve Hackett (Genesis). Il pubblico italiano lo conosce bene anche per il suo sodalizio artistico con Gianna Nannini, che accompagna stabilmente da quasi un decennio nei principali stadi e palazzetti. Il 14 maggio sarà affiancato dai maestri Alessandro Napolitano, Claudio Santangelo, Cuciniello e Ciuffreda.

Le selezioni delle sezioni Solisti, Orchestra, Musica d’Insieme e Coro si terranno nei giorni 11, 12 e 13 maggio davanti alla Commissione composta dai maestri Francesco Montaruli, Vincenzo Celozzi, Andrea Palmacci e dagli organizzatori. La premiazione avverrà il 13 maggio, alle 19.

LE SEZIONI IN GARA

Le sezioni in cui si articola il Concorso musicale Giordano sono sei, ciascuna poi divisa in varie categorie: Solisti (pianoforte, chitarra, strumenti ad arco, a fiato e a percussione, arpa, fisarmonica canto lirico, chitarra elettrica e basso elettrico); Drums; Orchestra (con minimo 31 elementi a organico differenziato); Musica d’insieme (gruppi strumentali da 2 a 30 elementi); Talent Voice, che prevede una fase di preselezione in cui i concorrenti potranno inviare una demo video con la loro performance che sarà valutata da Paola Folli. Infine, la sezione Coro (minimo 15 elementi per gruppi corali costituiti in qualsiasi ordine).

I PREMI

Anche quest’anno i riconoscimenti sono numerosi. Per il Talent Voice, saranno assegnati il “Premio della Critica” alla migliore interpretazione, e il “Premio 10 e lode” al migliore interprete. Inoltre, tutti i vincitori il 16 maggio parteciperanno alla masterclass con Paola Folli, nella Sala Fedora del Teatro Giordano, e il giorno successivo incideranno il loro brano, presso il Clab Studios di Foggia con la band e il sound engineer Angelo de Cosimo, per la compilation legata al Concorso. Infine, potranno esibirsi in un concerto live estivo con la band “Suoni del Sud”.

Consistenti anche i riconoscimenti per la sezione “Solisti” con il “Premio Giuseppe Caputo”, assegnato alla migliore interpretazione strumentale; il “Premio Marinella Palmieri”, una borsa di studio di 200 euro alla migliore interpretazione pianistica, e il “Premio Giuseppe Graniero”, una borsa di studio di 200 euro per la migliore interpretazione degli strumenti a fiato.

Per la sezione “Drums”, ai primi classificati per categoria saranno assegnati diversi riconoscimenti, e in più il “Premio G. Clemente Santangelo”: tre borse di studio di 250 euro ciascuna ai primi classificati delle categorie C – D – E. Per tutte le altre sezioni è prevista la consegna degli attestati ai primi tre classificati per categoria.

SCADENZA ISCRIZIONI

Le domande di iscrizione dovranno essere inviate all’Associazione musicale “Suoni del Sud” entro le ore 10.00 del 13 aprile 2026 tramite posta elettronica all’indirizzo concorsogiordano.fg@libero.it. È possibile anche iscriversi online sul sito concorsomusicaleumbertogiordano.com, dov’è pubblicato anche il regolamento. Per informazioni si può contattare la segreteria dell’Associazione allo 0881.722706 o al 333.8587858.

