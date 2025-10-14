Lucera, non ce l'ha fatta l'operaio Pasquale Fiore: era caduto da un'impalcatura di 2 metri

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il tragico incidente sul lavoro verificatosi Lunedì 6 Ottobre a Nola non ha lasciato scampo all’operaio Pasquale Fiore, 53enne originario di Lucera, morto in ospedale dopo una settimana di agonia.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo stava montando una scaffalatura ad alta quota all’interno di un magazzino d’allestimento per un nuovo punto vendita nel centro commerciale Vulcano Buono di Nola, in provincia di Napoli.

Da lì a poco avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio precipitando da un’altezza di circa due metri, riportando gravi ferite.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente e l’hanno trasportato all’ospedale del Mare di Napoli, all’interno del quale è stato poi ricoverato per 7 giorni.

Nella notte di Martedì 14 Ottobre è arrivata la tragica notizia: Pasquale è deceduto in ospedale a una settimana dal tragico incidente, settimana nella quale non aveva mai dato segni di miglioramento dalle ferite riportate dopo la caduta.

La Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo in attesa dell’autopsia e di ulteriori rilievi di sicurezza. Intanto i Carabinieri hanno sequestrato parte dell’impalcatura per consentire gli accertamenti.