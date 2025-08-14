“Doc-nelle tue mani”, nuove puntate: Agnese potrebbe essere morta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Doc- nelle tue mani” è una delle fiction più amate dal pubblico. Un medical drama ispirato ad una storia realmente accaduta, in grado di suscitare emozioni nei telespettatori. La trama è incentrata sulle vicende personali e professionali del dottor Andrea Fanti, un medico di straordinario talento. Casi clinici complessi, diagnosi da individuare ma anche storie personali da raccontare.

La prima stagione, trasmessa nel 2020, ha riscontrato un notevole successo, spingendo la rete ammiraglia Rai a realizzare un nuovo blocco di episodi. La seconda e la terza stagione hanno confermato le aspettative dei telespettatori, mantenendo una media elevata di ascolti. E così si è giunti quasi alla quarta stagione. Le vicende da raccontare non mancano, la disponibilità dell’attore protagonista nemmeno. La prima rete, infatti, ha deciso di dare ancora fiducia ad un titolo così amato come quello di Doc. I fan sono in attesa dei nuovi episodi, che potrebbero andare in onda nel 2027. Presto per conoscere nel dettaglio la trama, ma alcune indiscrezioni riguardo ciò che accadrà iniziano già a trapelare.

“Doc- nelle tue mani”, quarta stagione: Agnese potrebbe non essere presente

Protagonista assoluto di “Doc- nelle tue mani” è Andrea Fanti, interpretato dal carismatico Luca Argentero. Il medical drama, tuttavia, è un prodotto corale, in cui ciascun personaggio ha un peso rilevante. Basti pensare all’impatto emotivo che hanno suscitato le tragiche dipartite di Lorenzo Lazzarini e Alba Patrizi, due personaggi molto apprezzati dal pubblico. A quanto pare, però, nella quarta stagione si potrebbe assistere ad un addio ugualmente traumatico. Sul finire della terza stagione, Agnese ha appreso del ritorno del mesotelioma, una forma di tumore molto aggressiva. La donna si sarebbe dovuta sottoporre a delle terapie con la speranza di poter vincere nuovamente la battaglia. A questo punto viene da chiedersi se la dottoressa Tiberi possa essere presente o meno nel corso dei nuovi episodi.

L’indiscrezione riguardo la possibile morte di Agnese

I nuovi episodi della serie televisiva andranno in onda nel 2027, e al momento non sono ancora disponibili anticipazioni ufficiali. Tuttavia sulla pagina Instagram della Lux Vide è emerso un dettaglio che potrebbe spoilerare ciò che accadrà. In una sequenza è stata mostrata una parte del copione, in cui è possibile leggere un dialogo fra Giulia ed Andrea. “Mi dispiace per Agense” dice la dottoressa Giordano al collega, lasciando presagire che possa essere accaduto qualcosa di brutto alla moglie di Fanti.