Lovecchio (Forza Italia): “Rifiuti a Foggia, basta silenzi e scaricabarile. Difendiamo i cittadini, non Amiu”



«L’amministrazione comunale ha il dovere morale e politico di prendere posizione, invece di restare a guardare. Sul tema dei rifiuti a Foggia si è superato ogni limite: il servizio è inadeguato, i quartieri soffocano tra incuria e disservizi, e i cittadini vengono colpiti da continui aumenti della TARI. Il tutto mentre Amiu – l’azienda incaricata della gestione – è al centro di un’inchiesta giudiziaria. È ora che il Comune apra gli occhi e prenda posizione».

A dichiararlo è l’on. Giorgio Lovecchio, deputato di Forza Italia, intervenendo sulla situazione della raccolta rifiuti e del contratto in essere con Amiu Puglia.

«Il contratto non viene rispettato e i foggiani pagano il conto più salato. È un quadro inaccettabile. Invece di spiegare le ragioni dell’aumento delle tariffe, l’amministrazione dovrebbe spiegare perché i foggiani pagano per un servizio che non viene reso nei modi e nei termini previsti. È un problema di trasparenza, efficienza e responsabilità politica», aggiunge Lovecchio.

Il parlamentare azzurro rivolge anche un appello all’Amministrazione comunale, chiedendo un cambio di passo concreto, articolato in cinque punti:

1. Costituzione del Comune come parte civile nel processo contro Amiu

«Un atto dovuto. Se c’è stato un danno alla città e ai cittadini, il Comune deve essere il primo soggetto a chiedere giustizia, al di là degli equilibri di maggioranza».

2. Rinegoziazione urgente del contratto con Amiu

«Vanno introdotti parametri oggettivi di qualità del servizio e penalità automatiche in caso di inadempienza. I foggiani meritano un servizio degno della quinta città del Sud».

3. Piano operativo per il post-2026

«La dismissione dell’impianto TMB non può coglierci impreparati. Serve un piano alternativo per non ritrovarsi con i rifiuti per strada e le tariffe alle stelle».

4. Controllo trasparente dei costi e impiego delle risorse TARI

«Ogni euro versato dai cittadini deve essere tracciato. La TARI non è una tassa generica: è una spesa per un servizio che oggi non viene garantito».

5. Avvio di un piano pluriennale di modernizzazione della gestione rifiuti

«Serve visione. Incentiviamo la differenziata, investiamo in impianti efficienti, e riportiamo Foggia su una traiettoria europea in termini di sostenibilità e decoro urbano».

«Come Forza Italia, siamo sempre dalla parte della buona amministrazione, della legalità e del cittadino-contribuente. Se il Comune non ha il coraggio di agire, noi lo sproneremo con proposte concrete e con il senso di responsabilità che ci distingue», conclude l’on. Lovecchio.