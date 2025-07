L’oroscopo di Paolo Fox di domani 1° agosto: Gemelli, trionfa l’amore e affari in vista

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 1° agosto, i Gemelli avranno successo nelle questioni burocratiche e legali, dovrebbero dedicare più tempo al partner e avranno trattative professionali promettenti. I Cancro dovranno rivedere il loro budget a causa di uscite inaspettate, ma Venere li aiuterà nelle scelte amorose e avranno conferme affettive quest’estate. Infine, i nativi Sagittario vivranno giornate promettenti, recuperando emozioni e progetti e trovando il momento ideale per le vacanze.

Oroscopo del 1° agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Hai voltato pagina, abbandonando un ambito che non ti interessava più: un passo ammirevole che ti apre a nuove possibilità. Nonostante questa coraggiosa decisione, tuttavia, alcune incertezze potrebbero ancora turbarti.

Toro – Il peso degli impegni potrebbe farsi sentire, ma l’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di non farti sopraffare dallo stress. È fondamentale che tu faccia luce su eventuali incomprensioni e risolva i malintesi. Presta attenzione in questo periodo: la prudenza è tua alleata.

Gemelli – È un ottimo momento per affrontare questioni burocratiche e legali: vedrai che tutto si risolverà per il meglio. In amore, cerca di dedicare più tempo e attenzioni alla persona che ti sta accanto, rafforzando il vostro legame. Sul fronte professionale, si profilano nuove trattative che si riveleranno decisamente promettenti.

Cancro – Rivedi attentamente il tuo budget: potresti trovarti di fronte a delle uscite inaspettate. Fortunatamente, da oggi Venere è dalla tua parte e ti spinge a fare scelte d’amore cruciali. Questa estate si prospetta ricca di conferme, specialmente nel campo affettivo.

Paolo Fox e l’oroscopo del 1° agosto: da Leone a Scorpione

Leone – È il momento giusto per dare forma alle tue ambizioni. Ciò che hai immaginato ora può diventare realtà. Nel campo affettivo, la passione ti travolge: se ti piace qualcuno, non esitare a dichiararti. Inoltre, noterai un benefico recupero a livello psicofisico, che ti darà nuova linfa.

Vergine – Luglio è stato un periodo impegnativo per le tue relazioni, ma agosto ti offre l’opportunità di riscoprire i sentimenti e ritrovare il benessere. Sarà un mese in cui potrai recuperare il terreno perduto e sentirti finalmente meglio.

Bilancia – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono di accettare ciò che la vita ti offre. Sul fronte sentimentale, cerca di essere più indulgente. Prudenza è d’obbligo nei rapporti con Cancro e Ariete.

Scorpione – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’attuale aspetto della Luna donerà preziose intuizioni. Sfruttate questa occasione per fare una richiesta che ti sta a cuore e dedicare tempo a un incontro con qualcuno di speciale.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox del 1° agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Queste sono giornate promettenti per te! Potrai finalmente recuperare quelle emozioni che credevi smarrite e dare nuova vita a progetti che avevi messo da parte. Non solo, le stelle favoriscono anche le vacanze: è il momento ideale per staccare la spina e rigenerarti.

Capricorno – Forse non tutte le persone che ti circondano meritano la tua piena fiducia. Per quanto riguarda l’amore, è il momento di fare chiarezza su ciò che desideri veramente e affrontare i confronti senza timore.

Acquario – Le stelle ti invitano alla cautela e alla diplomazia, soprattutto per quanto riguarda il denaro. Fai attenzione alle spese e valuta bene ogni passo economico. Sul fronte sentimentale, il destino è nelle tue mani: sei tu l’artefice delle tue scelte amorose.

Pesci – L’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di allargare i tuoi orizzonti sociali. Anche in amore ci sono novità: è il momento di dare spazio a sentimenti più concreti e duraturi.