L’oroscopo di Paolo Fox del weekend 20 e 21 settembre: il Toro conquista la sua buona stella

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 20 e 21 settembre, i nativi del Toro beneficeranno di un’influenza positiva della Luna e di Venere, che li aiuterà a recuperare in amore. I nati sotto il segno del Cancro avranno la loro vita sentimentale in primo piano, ma dovranno essere prudenti con le finanze. Infine, i Pesci potranno raccogliere i frutti di vecchi compromessi, ma dovranno affrontare alcune tensioni in amore.

Il weekend 20 e 21 settembre secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Non cedere allo stress che Mercurio in opposizione sta creando. Sfrutta questo weekend per ricaricare le batterie, perché l’oroscopo di Paolo Fox ti vede più forte che mai. Molti pianeti sono dalla tua parte, e presto potrai vivere qualcosa di davvero bello in amore.

Toro – La Luna è dalla tua parte, quindi cogli l’attimo per portare a termine tutto ciò che ti sta più a cuore. Anche in amore hai un’occasione d’oro per recuperare, soprattutto domenica: con Luna e Venere in armonia, è il momento ideale per farti avanti e dichiarare i tuoi sentimenti.

Gemelli – L’amore ti invita a osare, ma con cautela. L’eccessiva mole di lavoro sta generando qualche attrito, ma non temere: sono solo piccole incomprensioni passeggere. Cerca di tenere a bada il nervosismo che rischia di prendere il sopravvento.

Cancro – La tua vita sentimentale è in primo piano questo weekend. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti annunciano che l’amore è favorito e che i single vivranno momenti sorprendenti. Per quanto riguarda il denaro, però, il consiglio è quello di agire con prudenza. Preparati, perché la prossima settimana richiederà tutta la tua dedizione.

Oroscopo del terzo weekend di settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Ti stai dando parecchio da fare per raggiungere il successo, ma fai attenzione a non esagerare: il tuo fisico ha bisogno di riposo per ricaricare le batterie durante questo weekend.

Vergine –Weekend all’insegna della chiarezza. La tua energia è in crescita, e questo ti permetterà di affrontare ogni sfida. Per quanto riguarda i sentimenti, la sera potrebbe regalarti una sorpresa speciale. Non dimenticare che il lavoro ti riserva un cambiamento positivo.

Bilancia – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo weekend sarà all’insegna del coraggio. Mercurio ti spinge ad agire, ma ti suggerisce anche di moderare l’energia e di evitare attività troppo faticose.

Scorpione – Questo weekend potresti finalmente raggiungere un traguardo importante, forse anche in amore! Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, non c’è motivo di essere polemico. Hai troppe cose da sbrigare e la stanchezza accumulata nell’ultimo mese potrebbe farsi sentire, quindi cerca di recuperare l’armonia sentimentale.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 20 e 21 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo hai un forte bisogno di svago e divertimento. L’amore potrebbe riaccendersi all’improvviso, e le nuove avventure sono particolarmente favorite. Tuttavia, se ci sono incomprensioni in corso, non è il momento giusto per innescare discussioni o polemiche.

Capricorno – Se hai atteso a lungo una conferma lavorativa, questo weekend potresti riceverla. Anche chi cerca l’anima gemella potrebbe fare un incontro inatteso. Per chi è già impegnato, è un buon momento per far valere il proprio fascino.

Acquario – L’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di essere cauto con le nuove conoscenze. Se c’è una persona che ti interessa, è il momento giusto per farti avanti. Nel frattempo, un amico potrebbe cercarti per un confronto diretto. Sarà un fine settimana di scelte per la tua casa, ma occhio alle finanze, hai bisogno di recuperare un po’ di soldi.

Pesci – Questo weekend potresti raccogliere i frutti di compromessi fatti tempo fa. L’amore sembra un po’ teso: se hai un partner, cerca di mantenere la calma. La giornata di domenica sarà un po’ confusa, quindi dedicati solo a ciò che ti sta a cuore.