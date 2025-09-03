L’oroscopo di Paolo Fox del 4 settembre: Giove protegge i Pesci

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oroscopo di giovedì 4 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Vuoi fare colpo su qualcuno? L’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di non perdere tempo e fissare un appuntamento stasera. La passione sta per tornare a farsi sentire, e avrai tutte le carte in regola per conquistare chi desideri.

Toro – Stai per vivere una giornata dal doppio volto. La prima parte della giornata sarà positiva, mentre il finale potrebbe portare qualche incertezza. Per quanto riguarda l’amore, se avverti che la distanza si fa sentire, cerca di agire per colmarla.

Gemelli – Approfitta di questa giornata per fare una richiesta: i tuoi incontri saranno fortunati. Ricorda che la Luna ti è favorevole fino a sabato mattina.

Cancro – Questa è una giornata di grande importanza per le relazioni. Se sei già in coppia, vivrai un momento speciale. Se, invece, sei single, le decisioni che prenderai saranno decisive per il tuo futuro.

Paolo Fox e l’oroscopo del 4 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Leone, questa sera sarai piuttosto irrequieto. Fai in modo di completare i tuoi impegni principali al mattino, per non trovarti in difficoltà in seguito.

Vergine – Le stelle prevedono qualche piccolo intoppo nel rapporto con il tuo partner, ma hai tutte le carte in regola per superarlo brillantemente. Per quanto riguarda il lavoro, il cammino prosegue, ma non mancheranno le discussioni.

Bilancia – Non temere se la malinconia fa capolino. L’oroscopo di Paolo Fox ti assicura che il tuo umore migliorerà sensibilmente. La serata supererà di gran lunga la mattinata.

Scorpione – Non ci sono ostacoli in vista. L’oroscopo di Paolo Fox ti incoraggia all’ottimismo: se hai un problema da affrontare, affrontalo senza timore e con un pizzico di audacia.

Previsioni astrologiche per la giornata di giovedì 4 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – È tempo di rivedere i tuoi giudizi: stai per avviare una fase di grandi cambiamenti e presto potresti ricevere chiamate e proposte inaspettate.

Capricorno – Questa giornata ti offre l’occasione per tagliare i ponti con le situazioni che non funzionano più. È il momento giusto per dire addio a quei compromessi che sono diventati un fardello insopportabile.

Acquario – Se l’amore ti sta dando incertezze o se la persona che ti interessa non è vicina, è il momento di affrontare la situazione. L’oroscopo di Paolo Fox per la serata ti suggerisce di non tollerare più mezze misure.

Pesci – Ti aspetta un periodo decisamente fortunato! Giove e altri pianeti sono a tuo favore e i tuoi progetti sembrano destinati al successo. Cerca solo di stare attento alle spese: potresti avere a che fare con qualche imprevisto che non avevi messo in conto.